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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Платформа «Дзен» вновь меняет правила монетизации: теперь авторам будут платить за время вовлечённого просмотра контента
Наличие подписки пользователя отныне не требуется.
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Платформа «Дзен» сообщила о существенном обновлении системы монетизации. На странице сервиса для авторов указано, что с 1 августа текущего года «Дзен» начнёт платить авторам контента за время, которое все пользователи будут проводить за просмотром их контента. Отдельно уточняется, что наличие подписки на канал от пользователя абсолютно неважно, — оплата будет идти в любом случае.

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Команда поддержки «Дзена» убеждена, что новая модель монетизации обеспечит стабильный поток денежных отчислений для создателей вовлекающего контента, а также увеличит время, которое пользователи осознанно будут проводить на площадке.

Напомним, с весны прошлого года «Дзен» начисляет вознаграждения авторам контента за активных подписчиков. Рекламный доход в этом случае распределялся в зависимости от того, сколько пользователей было подписано на канал автора, а также как часто они потребляли его контент. А вот в скором времени авторы начнут получать выплаты за время, которое пользователи проводят за просмотром или чтением их материалов, без привязки к наличию подписки.

Должным образом настроенный алгоритм будет подсчитывать количество минут вовлечённого просмотра (обмануть систему не получится). То есть, если пользователь открыл публикацию и тут же её закрыл, то такое время засчитываться не будет. Равно как и в случае постановки публикации или видео на круглосуточный просмотр система распознает уловку и тоже не засчитает время.

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Команда поддержки «Дзена» также напомнила, что для тех авторов, кто уже подключил монетизацию в «Дзене» по прежним правилам, до конца текущего года ничего меняться не будет. А в период с 4 июля по 1 августа на площадке будет остановлен приём заявок на подключение монетизации.

#дзен
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