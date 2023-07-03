В этом убеждены представители отрасли.

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) с осени прошлого года социальная сеть Twitter, напомним, в эти выходные переживала не самые выгодные для себя преобразования. Обеспокоенный возросшей активностью сторонних компаний, собирающих данные в этой социальной сети без официальной санкции Twitter, владелец объявил о временных ограничениях для рядовых пользователей на просмотр твитов в течение дня. Зарегистрированные пользователи с подтверждённой учётной записью должны довольствоваться 10 000 просмотров в день, зарегистрированные пользователи без подтверждённой учётной записи с некоторым стажем могут просматривать по 1000 твитов в день, а прошедшие регистрацию недавно — в два раза меньше. Незарегистрированным пользователям теперь вообще нельзя просматривать контент Twitter.

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По мнению опрошенных Reuters экспертов, данные шаги лишь усугубят недоверие рекламодателей к Twitter в её нынешнем виде. Пытаясь брать плату с компаний, которым нужны данные Twitter для аналитики, Илон Маск подтолкнул их к альтернативным методам их получения, которые создали повышенную нагрузку на инфраструктуру. Пострадали пользователи, но при уменьшении количества просмотров упадут и показы рекламы, поэтому рекламодатели от этих нововведений тоже будут не в восторге.

Источник изображения: Reuters

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По мнению представителей рекламного бизнеса, для выправления ситуации усилий одной только Линды Яккарино (Linda Yaccarino), которая обладает большим опытом в этой сфере, уже может оказаться недостаточно. Доходы от подписки, которые растут у Twitter с горем пополам, не хватит, чтобы перекрыть отток рекламодателей. Ситуация с ограничениями на просмотр содержимого Twitter всё только усугубляет.