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Новости Software Алексей Сычёв
Twitter вводит ограничения для пользователей по количеству просмотров твитов
На всех не хватает, теперь будет по талонам.
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События вчерашнего вечера, как отмечает Bloomberg, развивались несколько активнее, чем обычно характеризуется публичная деятельность Илона Маска (Elon Musk). Проблемы с доступом к Twitter у пользователей по всему миру по времени совпали с заявлениями о введении ограничений по количеству просматриваемых твитов со стороны администрации социальной сети.

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Источник изображения: Bloomberg

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Сперва Илон Маск заявил с её страниц, что пользователи с неподтверждённой учётной записью смогут просматривать не более 600 твитов в день, тогда как подписчики Twitter Blue получат в десять раз больше свободы в этом отношении. Чуть позже Маск заявил, что вскоре лимиты будут подняты до 800 и 8000 твитов соответственно, но в итоге владелец компании остановился на квотах в размере 1000 и 10 000 твитов. Дынные меры, как и введение ограничений на просмотр твитов для пользователей без регистрации, рассматриваются как временные и направленные на снижение нагрузки на инфраструктуру социальной сети.

#twitter #илон маск и twitter #социальные сети
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