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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России ускорилось импортозамещение в сегменте ПО, но есть проблемы со сроками поставки
Внедрение программно-аппаратных комплексов идёт особенно тяжело.
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Российские СМИ со ссылкой на исследование Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) сообщают, что расходы компаний и государственных структур на импортозамещение ПО в первой половине 2023 года составили 53 % от общих инвестиций в IT-сфере. Ещё год назад этот показатель равнялся 45 %.

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Любопытно, что в госсекторе импортозамещение ПО идёт намного быстрее, чем в бизнес-сфере. Также многие корпоративные клиенты покупают российские продукты, но продолжают пользоваться их зарубежными аналогами.

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Утверждается, что переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок — заказчики говорят об ожидании до одного года. Особенно в этом плане идёт тяжело переход на российские программно-аппаратные комплексы (ПАК): на скорость реализации проектов влияют сроки поставки оборудования. Здесь время ожидания может составлять до полугода.

#российское по
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