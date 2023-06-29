Российские СМИ со ссылкой на исследование Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) сообщают, что расходы компаний и государственных структур на импортозамещение ПО в первой половине 2023 года составили 53 % от общих инвестиций в IT-сфере. Ещё год назад этот показатель равнялся 45 %.
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Любопытно, что в госсекторе импортозамещение ПО идёт намного быстрее, чем в бизнес-сфере. Также многие корпоративные клиенты покупают российские продукты, но продолжают пользоваться их зарубежными аналогами.
Утверждается, что переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок — заказчики говорят об ожидании до одного года. Особенно в этом плане идёт тяжело переход на российские программно-аппаратные комплексы (ПАК): на скорость реализации проектов влияют сроки поставки оборудования. Здесь время ожидания может составлять до полугода.