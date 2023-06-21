Популярная платформа Discord собирается в скором времени предоставить пользователям возможность зарабатывать деньги на своих сообществах. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на свои источники внутри компании-разработчика.
реклама
В скором времени в Discord появится дополнительный инструмент для продажи цифрового контента. Причём, речь идёт даже не о подписках , что выглядело бы максимально ожидаемым в этом случае. У владельцев сообществ появится возможность продавать именно цифровой контент, разово и полностью отдельно. Таким контентом могут быть полезные видеогайды, текстовые материалы, картинки и много чего ещё. С полным списком разрешённого для продажи контента в Discord ещё определяются.
В ближайшие месяцы опция по продаже цифрового контента будет запущена в тестовом режиме. В команде Discord сейчас также озадачены реализацией возможности покупки таких файлов прямо из магазина серверов.
В самом Discord убеждены, что вместе с функцией подписки на серверы авторов контента новые функции по продаже контента самым положительным образом скажутся на доходах держателей сообществ. Качество предлагаемого в таких случаях контента тоже должно вырасти.
Функция подписки на понравившийся сервис в ближайшем будущем тоже получит свою порцию доработок — речь идёт именно о платной услуге. Команда поддержки Discord добавит шаблоны подписок, которые помогут авторам выбрать понравившуюся модель монетизации.
Наконец, в Discord представили новый тип каналов, который сейчас проходит стадию бета-тестирования. Речь идёт о медиаканалах, которые позволят публиковать видеоматериалы и фотографии вместо текстовых сообщений. Разработчики планируют в ближайшем будущем сделать эту функцию общедоступной.