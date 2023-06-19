Серьёзная цифра, как вы понимаете.

С начала текущего года было зафиксировано 75 утечек персональных данных, которые скомпрометировали около 200 млн записей о россиянах. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на заявление заместителя главы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

реклама

«Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года. Мы сейчас проводим по ним проверки», — cсообщил Вагнер во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Замминистра также добавил, что сам столкнулся с некорректным использованием его персональных данных. По его словам, он на одном из сайтов смотрел модель новой машины, но не оставил своих контактов. На следующий день ему позвонил дилер с предложением приобрести автомобиль той модели, которую хотел Милош Вагнер. Через неделю поступил звонок от еще одного дилера. О какой компании шла речь, он не уточнил.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Вагнер убеждён, что, «по сути, происходит негласное наблюдение за человеком», и инструменты для этого стали недорогими. «Пример может показаться безобидным, но, если мы предположим, что обезличенные медицинские данные, фискальные, о приобретенных услугах, товарах и т.д. будут объединяться с данными о контенте, который вы посмотрели, ваше представление о приватности и частной жизни, мягко говоря, изменится», — отметил господин Вагнер.