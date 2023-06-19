С начала текущего года было зафиксировано 75 утечек персональных данных, которые скомпрометировали около 200 млн записей о россиянах. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на заявление заместителя главы Роскомнадзора Милоша Вагнера.
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«Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года. Мы сейчас проводим по ним проверки», — cсообщил Вагнер во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.
Замминистра также добавил, что сам столкнулся с некорректным использованием его персональных данных. По его словам, он на одном из сайтов смотрел модель новой машины, но не оставил своих контактов. На следующий день ему позвонил дилер с предложением приобрести автомобиль той модели, которую хотел Милош Вагнер. Через неделю поступил звонок от еще одного дилера. О какой компании шла речь, он не уточнил.
Вагнер убеждён, что, «по сути, происходит негласное наблюдение за человеком», и инструменты для этого стали недорогими. «Пример может показаться безобидным, но, если мы предположим, что обезличенные медицинские данные, фискальные, о приобретенных услугах, товарах и т.д. будут объединяться с данными о контенте, который вы посмотрели, ваше представление о приватности и частной жизни, мягко говоря, изменится», — отметил господин Вагнер.