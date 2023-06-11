Ростелеком собирается вложить 1,02 миллиарда рублей в разработку инструмента для планирования и коммуникаций, который получил название «Яга». Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение ПО». Данная карта была подготовлена «Ростелекомом», VK, «Лабораторией Касперского» и 1С.
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«Задачей создания “Яга” было не просто скопировать привычные для многих Jira и Confluence, но и превзойти их, анализируя собственный многолетний опыт. Если Jira приходилось дополнять необходимыми функциями, то в “Яге” большинство дополнений будут в базовой версии. Одной из важных функций является возможность автоматического переноса проектов из Jira в “Ягу”, что значительно упрощает и облегчает переход на новую систему без потери времени и задач», — рассказали в пресс‑службе «Ростелекома».
Уже объявлено, что коммерческий запуск «Яги» должен состояться в начале будущего года. На текущий момент продукт проходит стадию MVP (минимально жизнеспособный продукт). Также у «Ростелекома» в активе имеется «Ежка» — упрощённая версия «Яги» для управления проектами небольших команд или индивидуальных задач.
Что до «Яги», то она должна стать «центральным звеном» в будущем семействе продуктов «Ростелекома». Всё предельно понятно и продиктовано внешними факторами: уход зарубежных вендоров и анализ доступных российских аналогов продуктам Atlassian (Jira, Trello и Confluence) стали ключевыми причинами для принятия решения о создании собственных продуктов для управления проектами и базой знаний.