Геймеры всегда предпочитают операционки посвежее.

Хотя в целом по миру Windows 11 занимает ещё не столь существенную долю, как того, наверное, хотелось бы Microsoft, но если взять за основу сообщество людей, увлекающихся видеоиграми, то доля наиболее современной операционной системы от рэдмондцев значительно возрастает. Согласно опубликованной несколько часов назад статистике за май текущего года, Windows 11 установлена на компьютеры 33,99 % пользователей Steam.

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Безусловное лидерство при этом удерживает Windows 10 с долей в 60,51 %. Из статистики следует, что прирост доли Windows 11 среди пользователей Steam по сравнению с апрелем произошёл в основном за счёт обновления с Windows 10. Но при этом и Windows 7 продолжает терять свою на сегодняшний день маргинальную долю в 1,17 % в пользу «одиннадцатой» версии операционной системы от Microsoft.

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Примечательно, что на третьем месте по популярности среди операционных систем разместилась совокупная доля различных версий MacOS с 2,39 % от общей «популяции» пользователей Steam. Что же до Linux, то данные системы, абсолютно не предназначенные для видеоигр в широком смысле, из года в год демонстрируют уровень популярности в геймерской среде, равный статистической погрешности, и болтающийся в районе 1—1,5 %. И ничего, чтобы изменить данную реальность, разработчики бесчисленного количества дистрибутивов на основе Linux не делают, что ничего, кроме печали от отсутствия альтернативы Windows в сегменте игровых ПК, не вызывает.