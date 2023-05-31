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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Активы Twitter, принадлежащие Илону Маску, с октября подешевели в три раза
Зато акции Tesla в цене росли неплохо, перекрыв все потери с запасом.
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Инвестиционная компания Fidelity Investments, которая ещё в ноябре прошлого года провела переоценку собственной доли в капитале Twitter до уровня в 44% от цены, определяемой суммой сделки с Илоном Маском (Elon Musk), после серии последовавших уценок пришла к выводу, что теперь реальная стоимость активов этой социальной сети сократилась с $44 млрд в три раза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Fidelity.

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Источник изображения: Getty Images

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Поскольку Bloomberg предполагает, что в конце прошлого октября Илон Маск заплатил где-то $25 млрд собственных средств за долю около 79% в капитале Twitter, то теперь его вложения обесценились до $8,8 млрд. Если бы не рост курса акций Tesla, которые в значительной степени формируют благосостояние Илона Маска, из-за Twitter он мог бы немного обеднеть, говоря простым языком. Однако, с начала текущего года только на приросте капитализации Tesla он заработал примерно $48 млрд, а его совокупное состояние достигает $187 млрд.

#финансы #twitter #акции #илон маск и twitter
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