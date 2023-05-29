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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA представила ACE for Games — продвинутый ИИ-сервис для создания реалистичных персонажей в играх
Реплики для NPC будет писать ИИ. Сценаристы пока всё равно бастуют.
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Компания NVIDIA в рамках своей презентации на выставке Computex 2023 представила сервис Avatar Cloud Engine (ACE) for Games, который должен позволить сделать умнее и разговорчивее неигровых персонажей (NPC) в играх. С помощью данного сервиса разработчики смогут генерировать для NPC не только набор естественных движений, но ещё и нужные реплики для диалогов.

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В ходе презентации представители NVIDIA заверили, что у разработчиков игр и любого вспомогательного программного обеспечения для их создания появится возможность использовать ACE for Games для создания и развёртывания индивидуальных моделей ИИ для генерации речи и движений персонажей.

Так, Джон Спитцер, вице-президент NVIDIA, высказал уверенность в том, что генеративный ИИ в состоянии «произвести революцию в интерактивном взаимодействии игроков с игровыми персонажами. Он также может серьёзно повысить степени погружения в тот или иной проект, что очевидно.

Сервис ACE for Games будет предоставлять оптимизированные базовые ИИ-модели для моделирования речи, разговоров и анимации персонажей. Здесь важно напомнить об NVIDIA Omniverse, база которой позволила внедрить в ACE следующие вещи:

  • NVIDIA NeMo, которая позволяет создавать, настраивать и развёртывать языковые модели на собственных данных разработчиков. В таком случае большие языковые модели могут быть настроены в контексте придуманных историй персонажей, а также обзавестись специальной защитой от «мусорных» разговоров с помощью NeMo Guardrails.
  • NVIDIA Riva — она предназначена для автоматического распознавания и преобразования текста в речь. Данная модель также в ответе за выдачу в игре полноценного диалога между персонажами в режиме реального времени.
  • NVIDIA Omniverse Audio2Face. Позволяет мгновенно создавать приемлемого уровня лицевую анимацию игрового персонажа с «липсинком» под любую языковую дорожку. Audio2Face включает коннекторы Omniverse для Unreal Engine 5, поэтому лицевую анимацию можно добавлять непосредственно к персонажам MetaHuman.

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NVIDIA подтвердила, что уже сейчас отдельные компоненты ACE for Games используют разработчики второго «Сталкера», космического хоррора Fort Solis и ещё несколько инди-компаний.

#nvidia #ace for games
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