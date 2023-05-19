Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стартап Stability AI запустил StableStudio — открытое веб-приложение для генерации изображений с помощью ИИ
StableStudio — открытая версия коммерческой платформы DreamStudio.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Стартап Stability AI, который специализируется на технологиях искусственного интеллекта, объявил о выходе StableStudio — открытого пользовательского интерфейса для работы с нейросетью Stable Diffusion. Последняя позволяет генерировать изображения по текстовому описанию, являясь по своей сути открытой версией платформы DreamStudio.

реклама

На сегодняшний день DreamStudio можно считать полноценным конкурентом Midjourney и NightCafe. Изначально же она создавалась как интерфейс для работы с генеративной арт-моделью Disco Diffusion от Google, но приоритеты изменились с появлением у стартапа-основателя собственной нейросети Stable Diffusion.

Различия между открытой StableStudio и коммерческой DreamStudio практически минимальны. Разве что, у открытой платформы нет специфических для Stability функций учётных записей. Вместо серверного API пришли подключаемые модули. Но в самой Stability AI подчеркнули, что DreamStudio будет ключевым проектом, а вот уже StableStudio будет обновляться постепенно.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Полноценная работа с StableStudio предполагает установку Node.js и Yarn. Затем пользователь необходимо клонировать репозиторий, запустить необходимые команды и начать использовать StableStudio. Для подключения стандартного плагина Stability API необходимо использовать API-ключ, который можно получить в аккаунте DreamStudio. Если вас всё это заинтересовало, то обязательно обратитесь к подробной инструкции, размещённой, на странице StableStudio на Github.

#нейросети #dreamstudio #stability ai #stablestudio
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Голосовой помощник «Алиса» получил поддержку нейросети YandexGPT, которая умеет писать тексты и генерировать идеи
Apple запретила своим сотрудникам использовать для работы ChatGPT, Copilot GitHub и другие чат-боты
ChatGPT и Sage не смогли сдать университетский экзамен по истории на «отлично»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
63
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
134
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
17
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
37
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
28
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
37
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
21
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
8
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10

Сейчас обсуждают

ЧатоБот
23:00
Сволочи эти белые русские, как они смеют так издеваться над американским ниггером?
МИД России включил Барака Обаму и ещё 499 американцев в «стоп-лист»
ЧатоБот
22:57
Пусть выучат, как по-русски пишется "отсосамба" и сожалеют дальше.
Страны G7 призвали Россию вернуться к исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
ЧатоБот
22:56
Жги их, Господь!
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
ЧатоБот
22:55
Залужый - йок, Зеля - йок. Кiшкi бросили кiтят...
Скорее всего, Залужный действительно погиб - киевский режим не может отыскать пропавшего командира
Kutuz
22:52
Да в том то и дело, ни за ради чего. Эта ура-патриотическая риторика и так уже из каждого утюга достала, ладно бы хотя бы была честная непредвзятая журналистика на эти темы. Вон некоторые уважаемые из...
Сокрушительные ракетные удары по тылам ВСУ стали для ВС РФ рутиной: ночью уничтожены очередные склады военной техники и места размещения резервов
ЧатоБот
22:52
Сообщается, что 17 или 18 мая в результате удара одного из подразделений ВС России, которые действуют на фланге Бахмутской группировки был убит командир 8-го отдельного горно-штурмового батального 10-...
Пригожин ответил на вопрос о ликвидации главнокомандующего ВСУ
star5
22:48
Во всём смысл! Зеленского уже не ненавидят почти все в ВСУ, а Залужный у ВСУ всегда был в авторитете, Когда наркоман посылал всех(солдат) на смерть, Залужный пытался оспорить это решение. И всегда пы...
Пригожин ответил на вопрос о ликвидации главнокомандующего ВСУ
Saf- Saf
22:48
Которые мочат чубатых на окраине прямо сейчас)))
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
Николай Лутовинов
22:47
Очередная ЗРК пострадала от того, от чего должна защищать. И стоят ли они тех денег?
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
Saf- Saf
22:46
Ничего не знаешь, но Иксперд))) Пиши еще
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем