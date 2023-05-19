Стартап Stability AI, который специализируется на технологиях искусственного интеллекта, объявил о выходе StableStudio — открытого пользовательского интерфейса для работы с нейросетью Stable Diffusion. Последняя позволяет генерировать изображения по текстовому описанию, являясь по своей сути открытой версией платформы DreamStudio.
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На сегодняшний день DreamStudio можно считать полноценным конкурентом Midjourney и NightCafe. Изначально же она создавалась как интерфейс для работы с генеративной арт-моделью Disco Diffusion от Google, но приоритеты изменились с появлением у стартапа-основателя собственной нейросети Stable Diffusion.
Различия между открытой StableStudio и коммерческой DreamStudio практически минимальны. Разве что, у открытой платформы нет специфических для Stability функций учётных записей. Вместо серверного API пришли подключаемые модули. Но в самой Stability AI подчеркнули, что DreamStudio будет ключевым проектом, а вот уже StableStudio будет обновляться постепенно.
Полноценная работа с StableStudio предполагает установку Node.js и Yarn. Затем пользователь необходимо клонировать репозиторий, запустить необходимые команды и начать использовать StableStudio. Для подключения стандартного плагина Stability API необходимо использовать API-ключ, который можно получить в аккаунте DreamStudio. Если вас всё это заинтересовало, то обязательно обратитесь к подробной инструкции, размещённой, на странице StableStudio на Github.