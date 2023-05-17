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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google начнёт автоматически удалять неактивные аккаунты уже со следующего года
Объясняется это заботой о безопасности пользователей.
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Компания Google собирается заняться удалением из своей экосистемы аккаунтов, которые остаются неактивными на протяжении не менее двух лет. В руководстве IT-гиганта уверены, что это позволит повысить безопасность остальных пользователей.

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Журналисты отдельных зарубежных изданий утверждают, что нововведение Google уже начало действовать прямо сейчас. Сама же компания утверждает, что до декабря текущего года не будет трогать аккаунты пользователей. А вот в течение оставшегося до конца года времени разработчики станут рассылать пользователям многочисленные предупреждения о возможном удалении, проводя всё поэтапно.

В самой Google дали понять, что новая политика в отношении обращения с данными пользователей затронет только частные аккаунты. То есть, любые организации (учебные заведения, частные компании и так далее) это никак не затронет. Сначала «под нож» пойдут аккаунты, которые были когда-то созданы пользователями, но после этого почти сразу забыты.

По данным внутренних исследований Google, в забытых аккаунтах чаще всего используются небезопасные пароли, которые также ставятся пользователями и в других сервисах по привычке. Помимо этого, в старых аккаунтах очень редко когда настроены дополнительные меры защиты, включая двухфакторную аутентификацию. Это, опять же, отрицательным образом сказывается на безопасности.

Впервые Google объявила о том, что будет стирать данные невостребованных и забытых аккаунтов, ещё в 2020 году. Но тогда речь не шла о полном удалении таких учётных записей.

А теперь кратко поговорим о том, как можно оградить старую «учётку» в Google, — если, конечно, вы помните логин и пароль. Для сохранения своей учётной записи необходимо авторизоваться либо в самом аккаунте, либо в любом из сервисов Google и, предположительно, прочитать электронное письмо, посмотреть видео, выполнить поиск — продемонстрировать практически любую активность.

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Напомним, Google на постоянной основе и по своему усмотрению меняет правила работы с учётными записями. Например, ещё несколько лет назад речь шла о том, что YouTube будет удалять аккаунты создателей контента, которые не приносят прибыли компании. Новых сведений уже по этому поводу с тех пор озвучено не было.

#google
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