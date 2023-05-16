Некогда весьма популярный у «первоперепечатников» ресурс WCCFTech по следам одного энтузиаста заявил, что в базе зарегистрированных в юрисдикции Новой Зеландии торговых наименований появилось упоминание о xrOS — обозначении, которое будет закреплено за операционной системой Apple для своего первого устройства дополненной реальности. Его, напомним, компания из Купертино собирается представить до конца года и продемонстрировать на июньской конференции для разработчиков.
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Данное обозначение уже упоминалось ранее в других источниках, поэтому принадлежность к Apple в нём угадывается, даже несмотря на регистрацию торгового наименования на подставную компанию. В качестве альтернативы ранние слухи упоминали «realityOS», но «xrOS» является более лаконичным названием для новой операционной системы Apple. Скорее всего, само устройство дополненной реальности получит обозначение «Reality Pro».