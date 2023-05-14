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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
Не Google Pixel единым, так сказать.
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Бета-версия Android 14 стала доступна на смартфонах Vivo, Oppo, Xiaomi, Nothing и ещё нескольких. Раньше она была готова для установки только на смартфонах Google Pixel. К тому же, Google привыкла выпускать предварительные версии своей мобильной ОС только на своих аппаратах, теперь же к тестированию могут подключиться пользователи смартфонов разных брендов.

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На официальной странице руководства по бета-версии Android 14 пока указывается следующий список компаний, допущенных к тестированию:

  • Google;
  • iQOO;
  • Lenovo;
  • Nothing;
  • OnePlus;
  • Oppo;
  • realme;
  • TECNO;
  • vivo;
  • Xiaomi.
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Там же, на странице руководства, есть уточнение, что дальнейшие инструкции надо получать уже на сайтах конкретных производителей. Список разрешённых моделей, для которых доступна установка предварительной версии Android 14, тоже имеется.

#google #android 14
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