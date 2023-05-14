Бета-версия Android 14 стала доступна на смартфонах Vivo, Oppo, Xiaomi, Nothing и ещё нескольких. Раньше она была готова для установки только на смартфонах Google Pixel. К тому же, Google привыкла выпускать предварительные версии своей мобильной ОС только на своих аппаратах, теперь же к тестированию могут подключиться пользователи смартфонов разных брендов.
реклама
На официальной странице руководства по бета-версии Android 14 пока указывается следующий список компаний, допущенных к тестированию:
- Google;
- iQOO;
- Lenovo;
- Nothing;
- OnePlus;
- Oppo;
- realme;
- TECNO;
- vivo;
- Xiaomi.
Там же, на странице руководства, есть уточнение, что дальнейшие инструкции надо получать уже на сайтах конкретных производителей. Список разрешённых моделей, для которых доступна установка предварительной версии Android 14, тоже имеется.