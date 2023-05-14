Агентство Bloomberg сочло нужным проследить буквально за каждым словом нового генерального директора Twitter на страницах этой социальной сети. Линда Яккарино (Linda Yaccarino), напомним заняла этот пост накануне в пятницу после пары десятилетий работы в рекламном бизнесе и медиасфере.
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Во-первых, она поблагодарила Илона Маска (Elon Musk) и призналась, что её всегда вдохновлял его подход к созданию светлого будущего, выразив надежду на успех совместной работы над трансформацией Twitter. Во-вторых, она поприветствовала новых последователей на страницах этой социальной сети и дала понять, что их мнение будет учитываться при строительстве так называемой Twitter 2.0. Она призвала пользователей делиться своими мнениями по поводу проводимых преобразований и обещала учитывать их в работе.