Возможно, в будущем году выйдут на «ноль».

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания OpenAI, которую мы знаем по ChatGPT, понесла серьёзные убытки в прошлом году, когда состоялся запуск популярного ИИ-бота. Журналисты издания The Information со ссылкой на своих инсайдеров уточнили, что в прошлом году убытки OpenAI составили около $540 млн.

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Огромные убытки сложились по двум объективным причинам. Первая — обучение GPT-3 и GPT-4 перед полноценным запуском с платной подпиской. Вторая — агрессивный найм сотрудников из других компаний, где они занимались аналогичными вещами. За всё время существования ChatGPT данный проект показал себя глубоко убыточным, но его создатели планируют выйти на «ноль» уже к концу текущего — началу следующего года.

Много денег в буквальном смысле «сжирает» вычислительная инфраструктура, на которой происходит обучение моделей компании. Эксперты считают, что на сегодняшний день OpenAI считается одном из самых дорогих и хронически убыточных стартапов, который продолжает пользоваться интересом у крупных инвесторов.

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Руководство OpenAI считает, что компания может стать самым дорогим стартапом в истории Кремниевой Долины. В ближайшие годы проект планирует привлечь до $100 млрд инвестиций.