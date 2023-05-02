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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сервис знакомств Tinder окончательно уйдёт с российского рынка
Случится это уже в конце июня.
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Владеющая сервисом знакомств Tinder компания Match Group объявила об «окончательном» уходе с российского рынка вместе со своим широко известным в определённых кругах сервисом. По плану, весь процесс завершится примерно через два месяца — 30 июня текущего года.

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Неясно, что подразумевается под окончательным уходом с российского рынка, но на текущий момент Tinder продолжает работать — разве что оплата его различных функций выданными в России банковскими картами, по причине отключения этих банков от системы SWIFT и недальновидного нежелания компаний подключаться к российскому аналогу этой системы, отныне недоступна.

#tinder
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