Владеющая сервисом знакомств Tinder компания Match Group объявила об «окончательном» уходе с российского рынка вместе со своим широко известным в определённых кругах сервисом. По плану, весь процесс завершится примерно через два месяца — 30 июня текущего года.
реклама
Неясно, что подразумевается под окончательным уходом с российского рынка, но на текущий момент Tinder продолжает работать — разве что оплата его различных функций выданными в России банковскими картами, по причине отключения этих банков от системы SWIFT и недальновидного нежелания компаний подключаться к российскому аналогу этой системы, отныне недоступна.