Недавно Microsoft вложила в них $10 миллиардов, если что.

Компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, смогли привлечь деньги от новых инвесторов. В их числе есть венчурные компании Tiger Global, Sequola Capital, Andreeessen Horowitz и многие другие. Информацию об этом опубликовало издание TechCrunch.

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Новые инвесторы в ходе раунда финансирования вложили в OpenAI около $300 млн при оценке компании в $27-29 млрд. Чуть ранее, напомним, в компанию инвестировала Microsoft невероятную по объёмам сумму в размере $10 млрд в рамках эксклюзивного соглашения. Текущий раунд, по данным аналитиков, закрывает тендерное предложение, которое готовилось ещё в январе. Впрочем, представители OpenAI не торопятся давать по этому поводу комментарии, но на данный момент внешним инвесторам принадлежит около 30 % компании.

В структуре OpenAI есть несколько подразделений, все они привлекают к себе разное внимание. На данном этапе существования компании инвесторов больше интересует именно направление GPT (оно же Generative Pre-trained Transformer) — группа больших языковых моделей, доступ к которым предоставляется сторонним разработчикам через API. Именно на базе этой технологии в ноябре прошло года был запущен генеративный сервис ChatGPT, который сейчас и пользуется большой популярностью у общественности.

Популярность ChatGPT очень легко оценить конкретными цифрами — только в феврале текущего года ресурс посетили более 1 миллиарда пользователей. В это число не входят посещения людей, которые работают со службой через сторонние системы.

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Что касается других направлений развития, то у OpenAI есть ещё генератор изображений Dall-E и модель распознавания речи Whisper AI.