Странная история.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В Сети сегодня появилась информация о том, что российский видеосервис Rutube потратит 30 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры. Один из опрошенных СМИ инсайдеров утверждал, что финансирование Rutube внутри «Газпром-Медиа Холдинг» уже якобы выделено, но изначально для развития видеосервиса запрашивали аж 55 миллиардов рублей.

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В любом случае, информация о больших тратах на поддержку Rutube оказалась недостоверной, поскольку в «Газпром-медиа холдинг» заявили, что не собираются вкладывать в развитие Rutube 30 миллиардов рублей. Информацию о масштабных тратах назвали и вовсе недостоверной.

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Ещё до официального заявления со стороны «Газпром-Медиа Холдинг» экспертами было высказано предположение, что с учётом суммы в 30 миллиардов рублей речь может идти о многолетнем плане финансирования или же вовсе о полном обновлении сервиса. В прошлом году, напомним, Rutube уже переживал некий масштабный редизайн.