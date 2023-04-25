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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Объявлено о начале тестирования Opera One — нового браузера, который заменит обычную Opera
Продвинутая многопоточность — как одна из «фишек».
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Компания Opera сообщила о начале тестирования нового веб-браузера Opera One, который после выхода финальной версии сменит собой нынешний классический Opera. На официальном сайте разработчика утверждается, что Opera One продолжит использовать движок Chromium, но зато может похвастаться полностью переработанной модульной архитектурой, многопоточной организацией отрисовки и новыми возможностями по группировке вкладок.

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Авторы Opera One утверждают, что модульный дизайн нового браузера обеспечивает плавную навигацию и «меняет способ взаимодействия с браузером». Помимо этого, разработчики интегрировали многопоточный компоновщик, который преображает пользовательский интерфейс и добавляет туда новые инновационные функции, включая так называемые острова вкладок.

Для интерфейса Opera One действительно реализован отдельный поток, выполняющий задачи, связанные с отрисовкой и выводом анимации. Это позволит снизить нагрузку с основного потока, отвечающего за формирование интерфейса, что позволяет добиться более плавного вывода, а также избежать ненужных «фризов» из-за блокировок в основном потоке.

Ещё в новом браузере по сравнению с привычной Opera модернизации подверглась боковая панель, через которую пользователь может управлять рабочими пространствами с группами вкладок, размещать кнопки для доступа к разным сервисам и мессенджерам. Модульная архитектура позволила интегрировать в браузер дополнительные возможности, включая интерактивные помощники на основе сервисов машинного обучения, таких как ChatGPT и ChatSonic (они тоже могут встраиваться в боковую панель).

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Сборки Opera One подготовлены для Linux, Windows и macOS. О сроках окончательного перехода на Opera One будет сообщено дополнительно. За всеми остальными подробностями стоит обратиться к специальной странице на сайте браузера и анонсирующему видеоролику.

#opera #opera one
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