Хоть консервативной отечественной геймерской публике и хочется верить в то, что Steam всему голова, а российские аналоги обречены на провал, но в реальности спустя год после запуска игрового сервиса VK Play в нём зарегистрировались 16,5 миллионов человек. При этом ежемесячная активная аудитория в первом квартале текущего года составила 13 миллионов пользователей. Соответствующей статистикой VK поделился в официальном пресс-релизе, посвящённом годовщине со дня запуска VK Play.
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Дополнительно были отмечены успехи стриминговой платформы VK Play Live, к которой после окончания бета-тестирования в ноябре прошлого года присоединились свыше 20 тысяч стримеров, 9 тысяч из которых регулярно запускают прямые трансляции.
Руководство VK Play заверило пользователей в том, что будет развивать успех и предлагать пользователям то, что им «действительно нужно».
Необходимо помнить, что в значительной степени своим успехом VK Play обязана Atomic Heart, которая в России официально продавалась эксклюзивно именно в данном сервисе. Каковы будут успехи после эпохи Atomic Heart, и не был ли в принципе за год достигнут предел популярности VK Play, покажет только время.