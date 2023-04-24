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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новый менеджер паролей Proton Pass получил функцию сквозного шифрования
У Proton все сервисы ей снабжены.
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Специалисты компании Proton, которых мы больше знаем по службе защищённой электронной почты, представили свой собственный менеджер паролей. Как и в случае с другими программными продуктами и сервисами компании, включая VPN-сервис и облачное хранилище, представленный Proton Pass может похвастаться функцией сквозного шифрования.

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В конкретно взятом случае наличие сквозного шифрования — это гарантия того, что доступ к базе паролей будет только у её владельца. Если случится так, что в результате действий злоумышленника в Сети окажется база с паролями, то прочитать данные без ключа шифрования данных не получится.

Сначала доступ к менеджеру паролей получат пользователи тарифов Proton Visionary — то есть, те, кто помог запустить сервис через краудфандинг в 2014 году. В числе счастливчиков также окажутся владельцы тарифов Lifetime, который предоставляет пожизненный доступ к услугам, разыгрывается каждый год. В обоих случаях стоит дождаться прихода письма на почту ProtonMail. Общедоступная версия менеджера паролей станет доступна чуть позже в этом году.

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Менеджер паролей Proton Pass со сквозным шифрованием будет предлагаться к использованию в двух вариантах — бесплатном и платном. Владельцы последнего получат в своё распоряжение несколько полезных функций. Proton Pass будет доступен в виде браузерных расширений для Google Chrome и Mozilla Firefox, а также мобильных приложений под Android и iOS.

#proton #proton pass
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