Мобильное приложение популярного картографического сервиса 2ГИС снова доступно для скачивания в магазине цифрового контента App Store. Об этом пишет агентство «ТАСС» со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса.
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«Официальное приложение “2ГИС” вновь доступно для скачивания в App Store. Его можно установить уже сейчас», — заявили в пресс-службе. В ближайшее время разработчики собираются выпустить обновление приложения для App Store.
Напомним, в сентябре 2022 года приложение картографического сервиса 2ГИС, принадлежащее «Сберу», было удалено из магазина приложений App Store. Чуть позже из магазина исчезло также приложение «СберЗвук». Банковское приложение «Сбера» удалили из маркетплейса ещё в апреле прошлого года.
Что до самого «Сбера», то команда поддержки банка не оставляет попыток размещения в App Store своего основного банковского приложения. Чуть ранее на этой неделе в магазине Apple появилось приложение SBOL, дублирующее функции сервиса «Сбербанк Онлайн». Продукт оставался доступным на протяжении всего двух дней, после чего его удалили с площадки.
В прошлом же году банк размещал в App Store приложение «СБОЛ», которое тоже через какое-то время получило блокировку со стороны купертинцев.