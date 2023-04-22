Для работы в нём потребуется инвайт-код.

В магазине Google Play появилось приложение децентрализованной социальной сети Bluesky. Данный сервис позиционируется как альтернатива Twitter, которая, к слову, разрабатывается при непосредственном участии создателя и бывшего руководителя самого Twitter Джека Дорси. Как и в случае с iOS-версией, для доступа к регистрации в Bluesky необходимо наличие инвайт-кода.

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Самое приложение Bluesky во многом копирует Twitter, ведь тут тоже есть встроенная механика поиска пользователей и возможность подписаться на понравившегося. Сами разработчики говорят, что сейчас сервис находится в стадии бета-тестирования, поэтому база пользователей едва превышает 25 тысяч человек. Да и функции обмена личными сообщениями здесь пока нет.

Bluesky возник как сторонний проект Twitter в 2019 году. Тогдашнее руководство большого сервиса поставило перед собой задачу создать новый стандарт децентрализованных социальных сетей. Через два года Bluesky стал полностью независимым и в сообществе экспертов позиционировался как перспективная альтернатива самому Twitter.

Ключевая особенность децентрализованного Bluesky — это возможность для пользователя самому определять режим взаимодействия с социальной сетью, чтобы это ни значило. Эксперты при обсуждении нового детища Джека Дорси говорят о возможности настройки ассортимента и маркетплейса рекомендательных алгоритмов.

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Прямо сейчас авторы Bluesky работают над продвинутым механизмом модерации, который должен работать именно при децентрализованной модели данной соцсети. Предполагается, что это будет некая связка алгоритмов автоматической модерации на уровне администрации платформы. Пользователи сами смогут выбирать дополнительные схемы блокировки, которые помогут им оградиться от нежелательного контента и ненужных контактов.