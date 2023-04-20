У пользователей социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Соответствующий фильтр можно активировать в меню «Настройки». Само обновление будет становиться доступным пользователям постепенно, пока функция работает только на русском языке.
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Так, при включении новой настройки нецензурные слова в постах и комментариях станут заменяться на набор символов. Пользователь сможет также включить по желанию отображение ругательного высказывания в первоначальном виде — если пожелает, конечно.
Новая инициатива является полноценным продолжением стратегии «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды для всех пользователей. Ранее, напомним, в рамках данной инициативы соцсеть запустила режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Ещё ранее состоялся запуск функции предупреждения о подозрительных собеседниках в «VK Мессенджере». Новая же функция должна ещё одним инструментом, которые дают каждому пользователю возможность формировать для себя максимально комфортную цифровую среду на платформах VK.
Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями ВКонтакте:
«Главный приоритет ВКонтакте — забота о более чем 100 миллионах наших пользователей. Мы хотим, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно на нашей платформе и мог гибко управлять собственной цифровой средой, настраивая её под собственные нужды и предпочтения. Поэтому наша стратегия — внедрение инноваций и функций, призванных предоставить нашей аудитории максимально широкий спектр возможностей по формированию доверительного и комфортного цифрового пространства».
Напомним, ранее возможность скрытия комментариев, содержащих нецензурные выражения или оскорбления, стала доступна администраторам сообществ. При включении подобных фильтров по желанию руководителя группы соответствующие комментарии из сообщества скрываются, а администратор получает выбор, каким образом с ними взаимодействовать.