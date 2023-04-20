Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пользователи «ВКонтакте» смогут скрывать для себя нецензурщину в постах и комментариях
Давно пора было.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

У пользователей социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Соответствующий фильтр можно активировать в меню «Настройки». Само обновление будет становиться доступным пользователям постепенно, пока функция работает только на русском языке.

реклама

Так, при включении новой настройки нецензурные слова в постах и комментариях станут заменяться на набор символов. Пользователь сможет также включить по желанию отображение ругательного высказывания в первоначальном виде — если пожелает, конечно.

Новая инициатива является полноценным продолжением стратегии «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды для всех пользователей. Ранее, напомним, в рамках данной инициативы соцсеть запустила режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Ещё ранее состоялся запуск функции предупреждения о подозрительных собеседниках в «VK Мессенджере». Новая же функция должна ещё одним инструментом, которые дают каждому пользователю возможность формировать для себя максимально комфортную цифровую среду на платформах VK.

Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями ВКонтакте:

«Главный приоритет ВКонтакте — забота о более чем 100 миллионах наших пользователей. Мы хотим, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно на нашей платформе и мог гибко управлять собственной цифровой средой, настраивая её под собственные нужды и предпочтения. Поэтому наша стратегия — внедрение инноваций и функций, призванных предоставить нашей аудитории максимально широкий спектр возможностей по формированию доверительного и комфортного цифрового пространства».

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, ранее возможность скрытия комментариев, содержащих нецензурные выражения или оскорбления, стала доступна администраторам сообществ. При включении подобных фильтров по желанию руководителя группы соответствующие комментарии из сообщества скрываются, а администратор получает выбор, каким образом с ними взаимодействовать.

#вконтакте #vk
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Сделка с VK Play, по слухам, принесла создателям Atomic Heart аж 7 млн долларов
Telegram и VK обогнали YouTube по ежедневной аудитории в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
198
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
91
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
6
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
54
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
11
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
21:08
Есть одно но: внутри этого старья сидят живые люди. Старье используют от того, что более новой техники не хватает.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Юрий Полкунов
21:01
передвижная артилерия по факту, старье тоже надо кудато девать
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
swr5
21:01
Там явно проблемы с двигателями первой ступени, штук 5 не работали или отказали. Вообще все это, как под копирку, напоминает проблемы с проектом H-1 в СССР, те-же грабли.
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Jean
20:57
Не удивительно, карта по сути ничего нового не предлагает(та же 3080) а цена ее не особо лояльна к покупателю. Особенно у нас в РФ. Если 4080 и 4090 давали хотя бы новый уровень производительности, ко...
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Keks789
20:56
да, и многие другие вроде как, давно инфа была, лень гуглить.
ВМС Ирана принудили атомную подлодку США подняться на поверхность Ормузского пролива — СМИ
Артём Николаев
20:55
Да там проблемы начались с секунды старта. Тягу в несколько тысяч тонн дуть перпендикулярно в бетон без системы отвода пламени это смело.
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Za9c
20:54
Странные дела творятся, выпустили карточку по производительности 4060тй, назвали 4070, а цену влупили от 4080. И это на фоне общемирового экономического кризиса и падающей покупательской способности. ...
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
FelsheR-BAN100803
20:54
Все на 404 отправили, не чем проводить.
В Латвии запретили праздновать 9 мая
Keks789
20:53
У нас наверно и ставить не собирались 😅
В США решили демонтировать веб-камеры, показавшие столкновение боевых кораблей в заливе Сан-Диего
Александр Иванович
20:52
Давно заметил, что есть авторы, которых невозможно читать из-за стиля изложения. Автор этой статьи относится именно к таким. Еще и вознаграждение ему кто-то заплатил
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем