Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России за прошлый год утекло более 660 млн записей с персональными данными
Это в три раза больше, чем годом ранее.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Издание «РБК» сообщает, что за 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что почти в три раза больше уровня 2021-го. Свежая заметка издания написана в соответствии с докладом InfoWatch.

реклама

Так вот, за 2022 год в России количество утекших записей персональных данных и платёжной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с предыдущим годом и составило те самые 667 млн единицы. Это было опубликовано в докладе ГК InfoWatch «Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022». Получается, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население страны. Каждая утечка в 2022 году по объёму выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 тысяч записей.

В числе важных особенностей нынешней ситуации с кибербезопасностью важно отметить следующее:

  • около 80 % утечек имеют гибридный вектор воздействия — то есть, их инициаторами могли выступать как внешние, так и внутренние нарушители;
  • доля утечек информации категории «коммерческая тайна» выросла вдвое;
  • выросла доля утечек среди организаций отраслевой группы «Ретейл & HoReCa» — почти в пять раз;
  • утечки в промышленных, транспортных и энергетических компаниях выросли почти в три раза;
  • более 20 % утечек пришлось на предприятия малого бизнеса, что вдвое больше показателей по 2021 году.

А вот уже в Group-IB считают, что объём скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch более чем в два раза. По подсчётам Group-IB, количество утекших записей в прошлом году в десять раз превысило население России.

«Общее количество строк данных пользователей в утечках 2022 году составило 1,4 млрд, для сравнения: в 2021 году их насчитывалось всего 33 млн», — отметил Валерий Баулин, гендиректор российского подразделения Group-IB.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По его словам, больше всего объявлений было обнаружено на форумах и в Telegram. При этом массовая публикация объявлений в мессенджерах — это тренд 2022 года, раньше подобные случаи были единичными.

#исследования #утечки #персональные данные
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайской полупроводниковой промышленности нужны кадры и фундаментальные исследования
Intel передумала строить в Орегоне исследовательский центр за $700 млн
Apple была оштрафована на 2 млн рублей за нарушения закона о персональных данных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
7
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
84
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
14
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
91
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
20
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
6
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
4
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
34

Сейчас обсуждают

VRoman
18:25
Самозаводящимся часам уже много десятков лет. А самозаражающихся телефонов всё нет. Не дело.
Российские ученые создали ткань, способную добывать энергию
shura33
18:25
Это те которые унитазы таскают...
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
shura33
18:24
Однозначно...
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
shura33
18:23
Держим кулачки...
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
Николай Янкин
18:19
Вот что за «вредные советы», ну правда - это же всё идиотизм. Какие-то костыли, странные SATA SSD в 2023… Как-будто статья писалась года 3 назад и опубликовали только сейчас. Сейчас есть бюджетные NVM...
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Артём Николаев
18:12
Кто хотел V12 под капот - забирайте!
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
Евгений Соколов
18:08
А наши спортсменки почему не участвуют?
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Люцифер Денница
18:07
Норм. Но Вова 🔥 мощнее тебя, он сильнее по инету унижает.
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Шиньцзы Шу
18:05
Я металлические заглушки на задней стенке в корпусе системника по убирал. Некрасиво, но никто не видит и лучше охлаждение.
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
Артём Николаев
18:02
Меня в школе учили, что чёрный цвет не только идеально поглощает свет, но и излучает. А кожа чёрная из-за меланина, который защищает от УФ, которое на полюсе не менее жжёт, чем на экваторе. Т.е. всё ...
Ученые смогли создать лёгкий и теплый материал, основываясь на физиологии белых медведей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем