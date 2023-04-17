Это в три раза больше, чем годом ранее.

Издание «РБК» сообщает, что за 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что почти в три раза больше уровня 2021-го. Свежая заметка издания написана в соответствии с докладом InfoWatch.

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Так вот, за 2022 год в России количество утекших записей персональных данных и платёжной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с предыдущим годом и составило те самые 667 млн единицы. Это было опубликовано в докладе ГК InfoWatch «Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022». Получается, число скомпрометированных записей в прошлом году более чем в 4,5 раза превысило население страны. Каждая утечка в 2022 году по объёму выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 тысяч записей.

В числе важных особенностей нынешней ситуации с кибербезопасностью важно отметить следующее:

около 80 % утечек имеют гибридный вектор воздействия — то есть, их инициаторами могли выступать как внешние, так и внутренние нарушители;

доля утечек информации категории «коммерческая тайна» выросла вдвое;

выросла доля утечек среди организаций отраслевой группы «Ретейл & HoReCa» — почти в пять раз;

утечки в промышленных, транспортных и энергетических компаниях выросли почти в три раза;

более 20 % утечек пришлось на предприятия малого бизнеса, что вдвое больше показателей по 2021 году.

А вот уже в Group-IB считают, что объём скомпрометированной в прошлом году персональной информации был выше оценок InfoWatch более чем в два раза. По подсчётам Group-IB, количество утекших записей в прошлом году в десять раз превысило население России.

«Общее количество строк данных пользователей в утечках 2022 году составило 1,4 млрд, для сравнения: в 2021 году их насчитывалось всего 33 млн», — отметил Валерий Баулин, гендиректор российского подразделения Group-IB.

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По его словам, больше всего объявлений было обнаружено на форумах и в Telegram. При этом массовая публикация объявлений в мессенджерах — это тренд 2022 года, раньше подобные случаи были единичными.