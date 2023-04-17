Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла альфа-сборка live11 — особая версия Windows 11 Pro, которая работает с носителя
То есть, установка не требуется.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Команда энтузиастов NTDEV выпустила альфа-сборку live11 — особую версию ОС Windows 11 Pro для размещения на внешнем носителе. Для нормальной работы такой сборки понадобится 4 Гбайт ОЗУ (для самой загрузки без необходимости установки ОС) плюс 2 Гбайт ОЗУ (уже для работы системы).

реклама

live11 основана на Windows 11 Pro версии 22621.1555. Её можно записать на USB-накопитель или карту памяти. Запуск возможен на различных современных ПК без особых ограничений в аппаратной части, кроме объёма ОЗУ. В текущей версии live11 есть режим запуска ОС, но скачивать и устанавливать приложения там нельзя. После запуска сборка будет работать в оперативной памяти, занимая около 4 Гбайт на RAM-диске (виртуальный диск, размещённый в ОЗУ).

В сборке live11 из предустановленных приложений есть «Блокнот», Paint, «Ножницы» и «Терминал». Предустановленных браузеров нет, скачать или запустить любой из доступных веб-обозревателей, включая Microsoft Edge, тоже нельзя. А вот с портативными версиями таких приложений работать можно — например, с тем же portable Firefox.

Как и в случае со сборкой tiny11 (облегчённая версия Windows 11 Pro 22H2, подробнее почитать можно в нашем прошлом материале), новая live11 является полностью экспериментальным проектом от команды энтузиастов. Поэтому никакой официальной поддержки от Microsoft она не получит, а запуск портативной Windows 11 Pro пользователь осуществляет исключительно на свой страх и риск.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, ранее NTDEV выпустила tiny11 — облегчённую версию Windows 11 Pro 22H2, для работы которой требуется только 2 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт места на рабочем диске. Для установки tiny11 не требуется наличие модуля TPM (Trusted Platform Module) или Secure Boot.

#windows 11 #операционные системы #ntdev #tiny11 #live11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

После обновления Fortnite будет работать только на ОС не древнее Windows 10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
5
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
130
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
29
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
5
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
8
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
6
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
6

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
12:00
Сразу 1 причина перекроет 6 причин.4 тб стоят 30 тысяч.умники которые скажут - да ладно тут накопить за 2 мес можно идут лесом ибо я не холостяк мне не только на себя зп трачу.
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Сергей Vorvort
11:59
Уже много игр есть где 8 Гб не хватает. Чип упирается именно в нехватку памяти.
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
Просто Хомяк
11:56
24.02.2022 Россия нанесла удар первой, потому что укра всё равно бы по команде с Запада начала масштабную агрессию против России. Твои смешные передёргивания и вырывание слов из контекста не способны ...
В Госдуме приняли законопроект, допускающий вручение повесток в электронной форме через «Госуслуги»
ccmm
11:53
Согласен, афроамериканец - как то длинно и не звучит, а вот "НИГЕР" другое дело
Темнокожий актёр Морган Фриман требует запретить слово «афроамериканец»
REY_B_
11:49
Быть беженцем, это ненормально. Но закономерно, после того, как в мирное время пропагандировал "политика нас не касается". Добрых дядей, которые всё для вас сделают, не бывает! Всё надо делать самим...
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
Олег Ст
11:49
Ну я застал винду 3.1 кстати..)) Но ты прав..
Апрельское обновление Windows 11 вызывает проблемы с панелью задач
Спид Вич
11:48
планшеты - изначально мертворожденная идея из-за непрактичности и габаритности подобных устройств.
Мощный планшет Cubot TAB20 предлагается на AliExpress всего за $89
REY_B_
11:46
Они что, хотят назад в ненавистный СССР? Пора бы уже отвыкнуть!
Украинские беженцы устроили протест на военной базе в Нидерландах, где проживали
Олег Ст
11:46
То есть игры типа Сталкер и Метро 2033 пролетают?? Или я старею и ничего не понимаю или это опрос какой то не такой..
Какие игры по мнению российских геймеров необходимо экранизировать в первую очередь
Спид Вич
11:45
у нигриллы чернoжопoго пuдоpaса совсем чердак потек.
Темнокожий актёр Морган Фриман требует запретить слово «афроамериканец»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем