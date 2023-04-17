То есть, установка не требуется.

Команда энтузиастов NTDEV выпустила альфа-сборку live11 — особую версию ОС Windows 11 Pro для размещения на внешнем носителе. Для нормальной работы такой сборки понадобится 4 Гбайт ОЗУ (для самой загрузки без необходимости установки ОС) плюс 2 Гбайт ОЗУ (уже для работы системы).

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live11 основана на Windows 11 Pro версии 22621.1555. Её можно записать на USB-накопитель или карту памяти. Запуск возможен на различных современных ПК без особых ограничений в аппаратной части, кроме объёма ОЗУ. В текущей версии live11 есть режим запуска ОС, но скачивать и устанавливать приложения там нельзя. После запуска сборка будет работать в оперативной памяти, занимая около 4 Гбайт на RAM-диске (виртуальный диск, размещённый в ОЗУ).

В сборке live11 из предустановленных приложений есть «Блокнот», Paint, «Ножницы» и «Терминал». Предустановленных браузеров нет, скачать или запустить любой из доступных веб-обозревателей, включая Microsoft Edge, тоже нельзя. А вот с портативными версиями таких приложений работать можно — например, с тем же portable Firefox.

Как и в случае со сборкой tiny11 (облегчённая версия Windows 11 Pro 22H2, подробнее почитать можно в нашем прошлом материале), новая live11 является полностью экспериментальным проектом от команды энтузиастов. Поэтому никакой официальной поддержки от Microsoft она не получит, а запуск портативной Windows 11 Pro пользователь осуществляет исключительно на свой страх и риск.

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Напомним, ранее NTDEV выпустила tiny11 — облегчённую версию Windows 11 Pro 22H2, для работы которой требуется только 2 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт места на рабочем диске. Для установки tiny11 не требуется наличие модуля TPM (Trusted Platform Module) или Secure Boot.