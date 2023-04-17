Издание CNews сообщает, что компания, которая занимается развитием российской ОС «Аврора», по итогам прошлого года второй раз подряд продемонстрировала существенную отрицательную динамику всех главных финансовых показателей. Так, выручка упала в 1,71 раза, а чистый убыток вырос в 1,36 раза и перевалил за 1,1 млрд руб.
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Подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора», по итогам 2022 года показала выручку в размере 66,8 млн руб., годом ранее этот показатель равнялся 114,2 млн руб.
Чистые убытки компании значительно увеличились. В 2022 году их размер впервые перешагнул миллиардную отметку и остановился на уровне аж 1,11 млрд руб. Рост убытков по сравнению с 2021 годом составил 36 %.
«Контр.фокус» сообщает, что за прошедший год официальная численность штата ОМП «принципиально не изменилась и составила 230 человек. Годовой зарплатный фонд организации при этом составил 456,4 млн руб. Получается, что в среднем в данной убыточной организации на каждого работника приходилось по 165 тыс. руб. выплат в месяц.
ОМП занимается развитием в России мобильной ОС «Аврора», которая включена в единый реестр российского ПО при Минцифры и сертифицирована ФСТЭК и ФСБ. Система обеспечивает защищённый доступ к информсистемам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для приложений. Разработчики также занимаются поддержкой платформы управлениям мобильными устройствами «Аврора центр».