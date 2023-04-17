Возможно, что-то изменится в будущем.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание CNews сообщает, что компания, которая занимается развитием российской ОС «Аврора», по итогам прошлого года второй раз подряд продемонстрировала существенную отрицательную динамику всех главных финансовых показателей. Так, выручка упала в 1,71 раза, а чистый убыток вырос в 1,36 раза и перевалил за 1,1 млрд руб.

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Подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора», по итогам 2022 года показала выручку в размере 66,8 млн руб., годом ранее этот показатель равнялся 114,2 млн руб.

Чистые убытки компании значительно увеличились. В 2022 году их размер впервые перешагнул миллиардную отметку и остановился на уровне аж 1,11 млрд руб. Рост убытков по сравнению с 2021 годом составил 36 %.

«Контр.фокус» сообщает, что за прошедший год официальная численность штата ОМП «принципиально не изменилась и составила 230 человек. Годовой зарплатный фонд организации при этом составил 456,4 млн руб. Получается, что в среднем в данной убыточной организации на каждого работника приходилось по 165 тыс. руб. выплат в месяц.

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ОМП занимается развитием в России мобильной ОС «Аврора», которая включена в единый реестр российского ПО при Минцифры и сертифицирована ФСТЭК и ФСБ. Система обеспечивает защищённый доступ к информсистемам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для приложений. Разработчики также занимаются поддержкой платформы управлениям мобильными устройствами «Аврора центр».