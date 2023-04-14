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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Twitter можно будет оставлять сообщения длиной в 10 000 знаков — но только за платную подписку
Функция наверняка будет полезна для различных компаний и новостных изданий. У остальных мысли весьма коротки.
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С момента своего создания Twitter воспринимался циниками как соцсеть для тех, у кого мысли не превышают пары сотен знаков. Ситуация сохранялась на протяжении многих лет, пока однажды в Twitter не появилась подписка Twitter Blue, обладатели которой могли оставлять сообщения длиной в 4 000 знаков. Теперь же соцсеть выпустила обновление, разрешающее подписчикам Twitter Blue оставлять в 2,5 раза более длинные сообщения — в 10 000 знаков.

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Масса необходимых изменений пришла в Twitter после того, как данную соцсеть приобрёл Илон Маск, начавший продвигать свои порядки, в том числе выступая за отсутствие цензуры (в том числе политической) и способствуя разблокировке ранее «забаненных» учётных записей тех, кто публиковали отличное от западной повестки мнение касательно известных разворачивающихся сейчас событий.

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Возвращаясь к теме публикаций объёмом в 10 000 знаков, отметим, что это огромный лимит, которым наверняка смогут активно пользоваться представители СМИ. Для наглядности: 10 000 символов — это примерно 7—10 редакционных новостей на нашем ресурсе. Данный материал, в частности, состоит из 1133 символов.

#twitter
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