Монетизация через подписку будет доступна и пользователям.

Не так давно нынешний владелец и глава Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что ни одна социальная сеть не сможет выжить без платной подписки, а накануне он также заявил, что пользователям Twitter будет доступна возможность монетизации собственного контента через всё тот же механизм подписки. В первые 12 месяцев Twitter обещает даже не изымать часть дохода таких «платных каналов», но предупреждает, что из-за комиссии других компаний типа Apple и Google то создателей контента будет доходить не более 70 % выручки от подписки, оплачиваемой с мобильных устройств, а в случае с оплатой через веб-сайт доля вырастет до 92%.

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Источник изображения: Bloomberg

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После первого года функционирования таких учётных записей с платными подписчиками комиссия Apple и Android сократится с 30 до 15%, но Twitter на этом этапе введёт собственную комиссию, которая обещает быть небольшой. За это вознаграждение социальная сеть готова заниматься продвижением пользовательского контента. При этом авторы могут в любой момент покинуть платформу, забрав все свои работы с собой.