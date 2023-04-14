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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Вымогатели могут требовать у Western Digital более $10 млн в виде выкупа за похищенные данные
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на TechCrunch, подвергшаяся недавно атаке хакеров американская компания Western Digital Corporation может стать жертвой вымогателей, которые требуют с неё выкуп в размере более $10 млн за 10 Тбайт похищенных данных. В качестве демонстрации серьёзности своих намерений злоумышленники уже обнародовали телефонные номера руководства корпорации и некоторую другую конфиденциальную информацию.

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Источник изображения: Western Digital Corporation

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Атака состоялась 26 марта, пока ведётся расследование, Western Digital не очень охотно комментирует суть произошедшего. Некоторое время корпоративный сайт компании не был доступен. После появления новостей о требуемом выкупе акции этого производителя накопителей упали в цене на 4,5%. Предполагается, что среди похищенных данных есть и информация, касающаяся клиентов компании.

#western digital #утечка данных #вымогатели #хакерская атака
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