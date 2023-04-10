Kaspersky — он теперь один за всех.

«Лаборатория Касперского» объявила о полном перезапуске своей линейки защитных решений. Ранний доступ к обновлённым продуктам уже стал доступен части пользователей из России. Для удобства представления разработчики решили отказаться от множества наименований и оставить только одно — Kaspersky.

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Программное обеспечение Kaspersky будет доступно по подписке, на выбор предлагается один из трёх тарифов: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium. В зависимости от количества устройств, год подписки может стоить от 1519 до 2199 рублей. Данные цены сформированы со скидкой в связи с запуском нового программного продукта.

В самой «Лаборатории Касперского» утверждают, что все тарифы на перезапущенный программный продукт являются кроссплатформенными, а поэтому совместимыми с устройствами на базе Windows, macOS, Android и iOS.

Самый дешёвый вариант Kaspersky Standard включает в себя антивирусную защиту в режиме реального времени, функцию защиты платежей и набор функций для повышения производительности. Kaspersky Plus дополнительно предлагает диагностику жёсткого диска и премиум-версии программ Who Calls и Password Manager.

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Наконец, самый дорогой вариант Kaspersky Premium включает в себя всё выше перечисленное, а также несколько уникальных возможностей: мониторинг умных устройств и сете Wi-Fi, зашифрованное хранилище, определение приложений для удалённого доступа и выделенная линия техподдержки.