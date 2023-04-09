Как сообщает Nikkei Asian Review, ажиотаж вокруг систем генеративного искусственного интеллекта достиг такой высоты, что разработчики начали весьма серьёзно относиться к попыткам фальсификации профильного программного обеспечения. Китайский гигант Baidu, который разработал чат-бот Ernie, подал в суд на распространителей поддельных приложений с таким наименованием, обнаруженных в фирменном магазине Apple.
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Собственно, сама Apple тоже будет должна ответить перед судом за распространение мобильных приложений, которые никакого отношения к чат-боту Ernie в действительности не имеют. По информации Baidu, на данном этапе чат-бот вообще не распространяется в форме мобильного приложения, доступ к нему избранные пользователи получают через специальный код, торговать которым не имеют права, поскольку эту деятельность поисковый гигант тоже считает незаконной. В прочих магазинах приложений чат-бот Ernie пока официально тоже не распространяется.