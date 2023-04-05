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Команда разработчиков из «Сбера» представила новую версию нейросети Kandinsky, которая позиционируется как отечественный аналог популярного сервиса Midjourney на базе генеративного ИИ.

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Представленную генеративную модель Kandinsky 2.1 можно будет использовать для создания изображений высокого качества на основе текстового описания. Утверждается, что нейросеть доступна всем желающим — по крайней мере, на данном этапе.

Нейросеть умеет смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель способна распознать текстовые запросы на 101 языке включая русский, рисование в разных стилях ей тоже доступна.

Kandinsky 2.1 разработали и обучили исследователи из структурного подразделения Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и SberDevices.

Разработчики заявляют, что новая версия Kandinsky дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» в дополнение к унаследованному ранее 1 млн таких же смысловых пар. Позже нейросеть дообучали на отдельно собранном датасете из 2 млн пар качественных изображений. Утверждается, что туда попали изображения с подробными описаниями в сложных для нейросетей категориях «тексты» и «лица людей».

Новая обученная модель автоэнкодера, которая используется в качестве декодера векторных представлений изображений, позволила кардинально улучшить генерацию изображений в высоком разрешении с лицами и не только.

Представители Sber AI утверждают, что новая модель умеет визуализировать любой контент и может применяться в различных отраслях. Например, в банковской сфере её можно использовать для создания персонализированных маркетинговых решений, ярких образов продуктов и удержания внимания клиентов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это ещё один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту. Думаю, у каждого найдётся задача для Kandinsky 2.1, и поэтому улучшенная модель, как и её предыдущая версия, находится в открытом доступе: протестировать её может любой желающий, причём бесплатно».

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Опробовать нейросеть Kandinsky версии 2.1 можно на промостранице модели, есть ещё вариант с командой «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют», а также на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Модель дополнительно доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте.