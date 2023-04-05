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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» представила «Шедеврум» — прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам
Почти быстро они.
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Компания «Яндекс» представила «Шедеврум» — прототип нейросети, которая может генерировать изображения по текстовым описаниям. Результаты работы сервиса с генеративным ИИ доступны любому желающему, просмотреть их можно, скачав соответствующее приложение на iOS и Android.

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Генерирование картинок по собственным запросам уже недоступно всем желающим, по крайней мере, у автора эти строк не получилось сразу получить доступ к отправке текстовых описаний. В будущем такую возможность получат все пользователи.

Сама нейросеть работает с конкретными текстовыми описаниями на русском и английском языках, но её авторы рекомендуют пользователям делать максимально точные описания для получения нужного результата. Уже сейчас генеративный ИИ, заложенный в сервис «Шедеврума», способен выдавать результаты в разных художественных стилях, копируя методы живописи разных известных художников и принимая во внимание уточняющие параметры, вроде «фотореализм» и «высокая детализация». После получения текстового запроса пользователя неройсеть создаёт базовую версию картинки, после чего за несколько «прогонов» добавляет ему разрешение и детализацию. Такой метод называется каскадной диффузией.

Во время открытого бета-тестирования первая версия генеративной модели обучена на примере 240 млн изображений и соответствующих им текстовых описаний. Авторы дали понять, что останавливаться на достигнутом не собираются, подготавливая новую базу в размере уже 500 млн изображений. Таким образом, точность исполнения текстовых запросов генеративного ИИ от «Яндекса» со временем будет улучшаться.

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Как заявил руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков, релизная версия «Шедеврума» сможет генерировать баннеры, иллюстрации и многое другое: «Мы пока в самом начале пути. В основе “Шедеврума” — прототип нейросети, которой предстоит многому научиться. К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только. Бета-тест приложения для пользователей — это новый опыт и немного хорошего настроения, для нас — возможность чуть лучше понять, в каком направлении развивать нейросеть дальше».

#яндекс #нейросети #российское по
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