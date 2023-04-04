Есть ещё несколько интересных особенностей.

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Разработчики из компании Blizzard официально представили нового героя условно-бесплатного сетевого шутера Overwatch 2. Им стал Ниран Пруксмани по прозвищу Lifeweaver — целитель из Таиланда. Сначала первую информацию о герое и его способностях раскрыло издание PCGamesN, чуть позже сама Blizzard сделала официальный анонс.

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Lifeweaver — персонаж класса «поддержка», ему выгоднее применять свои способности с большой расстояния. По сюжету, Ниран Пруксмани прибыл из Таиланда, он находится в приятельских отношениях с Симметрой, с которой учился в Академии архитекторов Вишкар.

Что касается способностей героя, то он умеет исцелять союзников с помощью основного направленного умения, притягивать к себе персонажей и укрывать их щитом. А ещё он создаёт специальную платформу, которая поднимает любого, кто на неё наступит.

Ультимативная способность Нирана не менее интересная: наш «хилер» создаёт дерево, которое моментально исцеляет союзников, расположенных рядом. Все бойцы будут пополнять здоровье до тех пор, пока дерево не исчезнет. Ещё одна забавная вещь связана с гибелью Нирана и уходом на «респаун»: он оставляет после себя «прощальный подарок», который исцеляет любого, кто его поднимет (даже героя игрока из противоположной команды).

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Lifeweaver появится в Overwatch 2 с началом четвёртого сезона, который стартует уже совсем скоро.