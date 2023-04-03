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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз Slint 1.0 — продвинутого фреймворка для разработки кроссплатформенных настольных приложений
Широкие возможности и гибкость — платформа может быть востребована.
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Состоялся релиз фреймворка Slint 1.0, который позволяет создавать кроссплатформенные приложения для настольных систем. Ключевыми особенностями новой программной платформы являются масштабируемость и максимальная совместимость с различными платформами.

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Разработчики фреймворка в своём блоге рассказали, что создание Slint 1.0 заняло у них три года. Текущая версия платформы уже сейчас позволяет разработчикам строить собственные приложения. Slint написан на Rust и может похвастаться поддержкой сред на базе Windows, macOS и Linux. Авторы фреймворка также декларируют для него поддержку API для Rust, C++ и Javascript.

Slint поддерживает функции автоматического дополнения кода, подсветки синтаксиса, рефакторинга, оптимизации и завершения кода. А транслятор фреймворка умеет просматривать изменения в режиме реального времени. Разработчики снабдили базовую версию своего детища плагином для редактора Visual Studio Code. Ещё фреймворк снабжён онлайн-редактором SlintPad с возможностью просмотра изменений.

Пользовательский интерфейс Slint версии 1.0 описывается с помощью декларативного языка, который представляет обширные способы описания графических элементов. Компилятор фреймворка преобразует описанный пользовательский интерфейс в собственный код. А логика приложений описывается с помощью языковых API.

Также в своём блоге разработчики Slint рассказали, что приложения, написанные на базе фреймворка, можно запускать на системах с объёмом оперативной памяти менее 300 КБ, что позволяет разрабатывать приложения для устройств «умного дома».

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Создатели фреймворка пообещали со временем добавить для него поддержку iOS и Android, а также расширить ассортимент доступных языковых API, включив в него Go и Python.

#slint #среды разработки #фреймворки
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