На фоне ухода конкурентов — очень даже может быть.

Разработчики российского программного обеспечения «Ред софт» сообщили, что прибыль компании по итогам 2022 года составила 285,07 млн руб., что на 59,42 % больше показателей 2021 года. Руководством также были озвучены основные финансовые результаты деятельности за 2022 год в соответствии с РСБУ. Так, доходы «Ред софт» достигли 1,29 млрд руб., что на 122,3 % больше, чем годом ранее.

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Представители «Ред софт» отметили, что спрос на разрабатываемое компанией российское ПО вырос многократно. Так, например, среди популярных у заказчиков продуктов особенно выделяются система РЕД ОС, СУБД «Ред База Данных», «Ред Виртуализация» и другие. В 2022 году объём продаж системного программного обеспечения компании вырос в 4,61 раз по сравнению с предыдущим годом.

«Несмотря на существовавшую ранее гегемонию зарубежных компаний, РЕД СОФТ на протяжении многих лет вела работу по усовершенствованию и наращиванию функциональности своего ПО, в том числе под запросы рынка. Сейчас, когда в 2022 году организации различного уровня столкнулись с уходом с рынка западных ИТ-гигантов и блокировками их продуктов, мы наблюдаем высокий спрос на наши продукты во всех отраслях экономики, преимущественно в ТЭК, промышленности, медицине, образовании. Технологическая зрелость наших продуктов позволяет успешно справляться с поставленными задачами и замещать иностранные аналоги в органах государственной власти, в крупных корпорациях с государственным участием и на других предприятиях», — рассказал генеральный директор РЕД СОФТ Максим Анисимов.

В 2023 году «Ред Софт» намерена продолжить развитие собственного программного обеспечения с целью полномасштабной замены продуктов Microsoft, Oracle и других иностранных ИТ-компаний в Российской Федерации.

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Повышенное внимание будет уделено усилению кадрового состава востребованными на рынке ИТ-специалистами для улучшения функциональности существующих продуктов и разработке нового программного обеспечения. Например, в марте текущего года компания «Ред Софт» уже объявила о выходе новой системы для централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ».