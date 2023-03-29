Компания VK провела первый геймджем по созданию HTML5-игр на платформе «Игры ВКонтакте», о результатах проведённого мероприятия мы вам сейчас и расскажем.
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В рамках прошедшего геймджема разработчикам нужно было создать за три дня проект игры или её прототип. Никаких ограничений по жанру организаторы не выставляли. Единственное их требование — увлекательная механика и красивое оформление. Также при выставлении оценок жюри достаточно внимания уделяло наличию социальных и виральных механик, поскольку они считаются особенностями игр на платформе «ВКонтакте».
Всего участниками было представлено 143 прототипа, а победителями стали 10 команд, которые разделили между собой призовой фонд в размере 2 миллиона рублей. Первое место досталось креативным ребятам, которые создали игру «Чур меня». В ней пользователь должен рисовать предметы, оберегающие его от нечистой силы, а его соперники — угадывать эти предметы и зарабатывать фишки. За создание такого прототипа его разработчики получили грант в размере 1 миллиона рублей.
Второе место получили авторы шпионской игры «Клан агентов», они получили 600 тысяч рублей. Третье место и 400 тысяч рублей было присуждено создателям конструктора Novella Maker.
Объявлено, что победители должны опубликовать свои игры на платформе «Игры ВКонтакте» и получат доступ к «многомиллионной аудитории игроков платформы».