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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«VK Мессенджер» снабдили новыми технологиями для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента
Речь идёт о внедрении интернет-протокола QUIC.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что «VK Мессенджер» получил передовую технологию передачи данных на базе интернет-протокола QUIC. Это позволило ускорить доставку сообщений в регионах России, чтобы «сделать общение более удобным и доступным».

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Внедрение интернет-протокола QUIC и технологии Server-Sent Events вкупе с передовыми алгоритмами сжатия трафика позволит «VK Мессенджер» ускорить доставку сообщений на 20 % во всех регионах России. Ключевая технология позволяет увеличить пропускную способность и оптимально утилизировать сетевой канал устройства, а также уменьшить объём данных, которые передаются при отправки и получении сообщений.

Сетевой протокол QUIC (HTTP/3) также позволил «VK Мессенджеру» эффективнее работать в условиях нестабильного соединения и стал основой для дальнейших оптимизацией. Разработчики утверждают, что новый протокол уже работает на устройствах пользователей на базе iOS и Android. Напомним, ранее поддержка протокола QUIC была внедрена в веб-версии и приложении «ВКонтакте». Это позволило в два раза сократить время доставки контента во всех регионах России и по всему миру.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Быстрый доступ пользователя к общению — наша ключевая цель, поэтому мы стремимся постоянно улучшать наши продукты. ВКонтакте одной из первых в мире внедрила протокол нового поколения QUIC, который значительно ускорил доставку контента. Теперь эта технология действует и в VK Мессенджере. Она делает обмен сообщениями более быстрым и позволяет оставаться на связи даже при нестабильном интернете: в метро, за городом или во время путешествия. В работе у нас ещё много обновлений, которые помогут ускорить общение, например новая логика загрузки и кэширования данных. Мы будем и дальше внедрять современные технологии во все наши сервисы для удобства пользователей».

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QUIC очень сильно отличается от протокола TCP, который ещё пользуется спросом у многих IT-компаний. Новый протокол изначально оптимизирован для современных сценариев использования мобильных устройств, в нём гораздо меньше накладных расходов на установление соединений с сервером, уменьшены задержки при передаче и получении данных, а ещё он надёжнее защищает информацию от перехвата.

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