Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
РКН предложил использовать оборудование провайдеров для ограничения доступа к средствам анонимизации
Речь идёт о ТСПУ в рамках закона о суверенном интернете.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Роскомнадзор сообщил о разработке проекта постановления правительства, который предлагает использовать оборудование провайдеров для ограничения доступа к средствам анонимизации. Эти технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) устанавливали на сетях операторов в рамках закона о суверенном интернете.

реклама

Журналисты издания «Коммерсантъ» ознакомились с разработанным Роскомназдором проектом постановления правительства, с помощью которого предлагают изменить правила централизированного управления сетью связи общего пользования. В пояснительной записке РКН уточняет, что к интересующему ведомство оборудованию относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах посредством виртуального номера телефона. Под это описание подпадают, например, номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram.

Напомним, с мая 2019 года работающие в России мессенджеры должны идентифицировать пользователей. Как правило, это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ оформить анонимно невозможно. Поэтому Роскомнадзор считает, что доступ к сайтам, которые позволяют регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях», а поэтому нарушает безопасность интернета в России.

Регистрация через номер мобильного телефона сделана и в популярных программах для общения, которые называют себя «защищёнными». К ним можно отнести Telegram и Signal, например. Но тот же Telegram с декабря 2022 года позволяет регистрироваться на виртуальные номера, купленные за криптовалюту на основанном Павлом Дуровым сервисе Fragment.

В Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB для «Коммерсанта» пояснили, что SIP-телефония используется для мошеннической деятельности чаще всего — в том числе, с использованием виртуальных номеров. Как правило, мошенники совершают звонки через мессенджеры: «Это помогает обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера, а у жертвы такие звонки редко вызывают подозрения».

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эксперты напоминают, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами. Но если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение, а правоохранителям удастся соотнести нарушителя и используемый им сервис, то «очевидно, угроза наказания будет».

#роскомнадзор #российское по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики программного пакета «МойОфис» представили корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»
«Газпромбанк» перенесёт процессинг на российское ПО и платформу «Эльбрус»
Фонд «Сколково» начал принимать заявки на участие в конкурсе ИТ-проектов по импортозамещению
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
23
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
10
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
5
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
16
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
37
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4

Сейчас обсуждают

Ершов Антон
11:18
После первого большого апдейта винды все будет как в обычной
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
Николай Гайдучик
11:17
А как-же мафия?
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
Зю
11:17
Есть старые компьютеры (вниз до i3-2370m или FX-4100), а есть древние.
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
Андрей Орехов
11:15
Выучишь китайский, тогда, может быть, станешь прямо ходящим.
Представитель ДНР: В Марьинке осталось освободить лишь один участок и город будет наш
Зю
11:13
А что, уже есть подтверждения, что продлять не будут? Подтверждения из ЦИПСО не считаются.
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
PanzerK
11:12
Ну учитывая что половина из той оперативки что я пихал - просто не завелась... Утверждение требует проверки, но не на этом компе )))
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Dester8895
11:11
Тащемта, всё что поколения людей с светлыми лицами и белыми польтами сочиняли про тоталитаризьму воплощено именно там где и творил Джордж наш, Оруэлл... Диалектика. Колесо Генотьбы. Вот такая загогули...
Американские законодатели полны решимости двигаться к запрету TikTok в США
Za9c
11:07
Какая забота государства о своих граждан. Оно и не мудрено с такой дырой в бюджете. Разошлись на полную. Летом будет окончательно понятно как быть. Если так продолжат, то включат станок, разогнав инфл...
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
Dr.Dev
11:05
Автор молодчага! Очень уважаю ваш труд!
ChimbaBench 1.3: Неопределённые работы над проектом и гиперактивный куб
Alex Zamfol
11:02
Так что ты ни одной такой страны не знаешь?
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем