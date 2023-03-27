Речь идёт о ТСПУ в рамках закона о суверенном интернете.

Роскомнадзор сообщил о разработке проекта постановления правительства, который предлагает использовать оборудование провайдеров для ограничения доступа к средствам анонимизации. Эти технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) устанавливали на сетях операторов в рамках закона о суверенном интернете.

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Журналисты издания «Коммерсантъ» ознакомились с разработанным Роскомназдором проектом постановления правительства, с помощью которого предлагают изменить правила централизированного управления сетью связи общего пользования. В пояснительной записке РКН уточняет, что к интересующему ведомство оборудованию относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах посредством виртуального номера телефона. Под это описание подпадают, например, номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram.

Напомним, с мая 2019 года работающие в России мессенджеры должны идентифицировать пользователей. Как правило, это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ оформить анонимно невозможно. Поэтому Роскомнадзор считает, что доступ к сайтам, которые позволяют регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях», а поэтому нарушает безопасность интернета в России.

Регистрация через номер мобильного телефона сделана и в популярных программах для общения, которые называют себя «защищёнными». К ним можно отнести Telegram и Signal, например. Но тот же Telegram с декабря 2022 года позволяет регистрироваться на виртуальные номера, купленные за криптовалюту на основанном Павлом Дуровым сервисе Fragment.

В Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB для «Коммерсанта» пояснили, что SIP-телефония используется для мошеннической деятельности чаще всего — в том числе, с использованием виртуальных номеров. Как правило, мошенники совершают звонки через мессенджеры: «Это помогает обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера, а у жертвы такие звонки редко вызывают подозрения».

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Эксперты напоминают, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами. Но если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение, а правоохранителям удастся соотнести нарушителя и используемый им сервис, то «очевидно, угроза наказания будет».