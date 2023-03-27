150 млн пользователей — это вам не шуточки.

Агентство Reuters в воскресенье обобщило высказывания некоторых членов американского парламента, которых недавнее выступление генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу (Show Zi Chew) не только не убедило в отсутствии у этой социальной сети связей с китайскими спецслужбами, но и подтолкнуло к ускорению разработки закона, регулирующего деятельность этой платформы в США.

реклама

Источник изображения: Reuters

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) выразил решительность в создании закона, позволяющего оградить американских граждан от влияния Коммунистической партии Китая. Конгрессмен выразил беспокойство по поводу того, что глава TikTok «не может быть честным и признать то, что все мы уже и так знаем — Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok».

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Глава комитета Конгресса США по деятельности Коммунистической партии Китая Майк Гэллахер (Mike Gallagher) заявил, что выступление Шоу Цзы Чу перед парламентариями США только увеличило вероятность принятия этим органом власти некоторых действий. Само по себе наличие таких настроений не означает, что деятельность TikTok в США будет запрещена, но определённые ограничения точно будут введены, поскольку власти страны обеспокоены наличием у китайской компании доступа к данным 150 млн граждан.