Настойчивость американских властей в стремлении отрезать доступ китайским спецслужбам к данным пользователей TikTok в США дошла до такого уровня, что генеральному директору одноимённой компании Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) пришлось подготовить доклад для выступления перед американскими парламентариями. В тексте доклада, как сообщает Reuters, имеются заверения в том, что TikTok никогда не передавала данные американских пользователей никаким китайским правительственным структурам.
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Таких запросов, кроме того, никогда и не поступало, а структура акционерного капитала материнской компании ByteDance такова, что 60% её акций принадлежат крупным институциональным инвесторам с «пропиской» в США, а ещё 20% поделены между сотрудниками, среди которых имеются «тысячи граждан» этой страны.
Более того, глава TikTok счёл нужным заверить американских парламентариев, что даже если бы со стороны китайских спецслужб поступили бы запросы на передачу информации о пользователях в США, руководство компании не стало бы их удовлетворять. Информацию о географическом положении клиентов текущие версии приложения тоже не собирают, а к концу года TikTok намеревается передать под контроль Oracle не только все данные пользователей в США, но и ключевые программные алгоритмы. На эту миграцию уже было потрачено $1,5 млрд.