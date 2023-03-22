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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Глава TikTok уверяет законодателей США, что не стал бы поддаваться влиянию китайских спецслужб
Да и попыток таких не было.
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Настойчивость американских властей в стремлении отрезать доступ китайским спецслужбам к данным пользователей TikTok в США дошла до такого уровня, что генеральному директору одноимённой компании Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) пришлось подготовить доклад для выступления перед американскими парламентариями. В тексте доклада, как сообщает Reuters, имеются заверения в том, что TikTok никогда не передавала данные американских пользователей никаким китайским правительственным структурам.

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Источник изображения: Reuters

Таких запросов, кроме того, никогда и не поступало, а структура акционерного капитала материнской компании ByteDance такова, что 60% её акций принадлежат крупным институциональным инвесторам с «пропиской» в США, а ещё 20% поделены между сотрудниками, среди которых имеются «тысячи граждан» этой страны.

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Более того, глава TikTok счёл нужным заверить американских парламентариев, что даже если бы со стороны китайских спецслужб поступили бы запросы на передачу информации о пользователях в США, руководство компании не стало бы их удовлетворять. Информацию о географическом положении клиентов текущие версии приложения тоже не собирают, а к концу года TikTok намеревается передать под контроль Oracle не только все данные пользователей в США, но и ключевые программные алгоритмы. На эту миграцию уже было потрачено $1,5 млрд.

#сша #китай #tiktok #bytedance
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