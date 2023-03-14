Закономерный итог.

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Холдинг VK объединяет собственную платформу формирования контентных рекомендаций «Пульс» с популярной платформой «Дзен», которая была ранее куплена у «Яндекса». Соответствующая информация уже отправлена авторам «Пульса». Команды поддержки обоих сервисов тоже сейчас находятся на стадии объединения.

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Рекомендательную систему статей и прочего контента «Пульс» холдинг VK запустил в 2019 году. Чуть позже её открыли для блогеров разных уровней, желающих заработать на рекламе. В прошлом году VK договорилась с «Яндексом» о передаче «Дзена»: в рамках соглашения «Дзен» и «Новости» были выменяны на сервис Delivery Club, который принадлежал VK.

Холдинг VK настроен развивать единую команду обоих сервисов с пользовательским контентом, а проходящее сейчас их объединение призвано увеличить потенциальную аудиторию. Ленту «Дзена» сейчас ежедневно просматривают более 70 млн человек, она должна стать «точкой входа и дистрибуции контента». Все материалы, опубликованные в «Дзене», будут отображаться и на страницах «Пульса». С течением времени личный кабинет в «Пульсе» будет закрыт, а доступ к статистике по публикациям и их монетизации перекочует в «Дзен».

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Также с 13 марта отключилась возможность создания каналов в «Пульсе», поэтому регистрировать новые можно будет только в «Дзене». Чуть позже, с 1 мая, в «Пульсе» нельзя будет создавать новые публикации, деньги с лицевого счёта этого сервиса нужно вывести до 10 июля. Ограничение по минимальной сумме (5 тысяч рублей) будет отменено в самое ближайшее время.