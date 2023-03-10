Вице-президент компании Microsoft Юсуф Мехди сообщил, что число активных пользователей поисковика Bing превысило отметку в 100 млн. Это случилось спустя месяц после внедрения чат-бота ChatGPT. По заверениям господина Мехди, треть нынешних пользователей поисковика до внедрения ИИ-ассистента вообще не была знакома с Bing.
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Руководство Microsoft справедливо отмечает, что Bing привлекает внимание пользователей после того, как был «переосмыслен» и превратился в единое предложение, сочетающее в себе возможности по поиску с глубокими ответами, чатом и «творческим началом» в одном интерфейсе.
В данный момент редмондцы отмечают как рост пользовательской базы, так и стремительный рост числа запросов. Важно отметить особую заслугу модели искусственного интеллекта Prometheus, которая сделала результаты поиска более релевантными.
Разработчики из Microsoft понимают, что 100 млн активных пользователей — цифры пока совсем не впечатляющие на фоне успехов Google. Но они намерены упрочнять свои позиции в будущем: треть от общего количества пользователей Bing приходится на новых пользователей, поэтому упор на развитие ИИ-технологий очевидно является правильным инструментов для стремительного расширения активной базы.
Популярность поисковика Bing также стремительно растёт на мобильных устройствах — на это, разумеется, повлиял запуск нового приложения Bing Mobile. Функции «Ответы» и «Чат» с поддержкой голосового ввода стали намного удобнее в использовании на устройствах с небольшим экраном. Что до количества ежедневных активных пользователей поисковика, то на мобильных устройствах оно увеличилось в шесть раз по сравнению с их числом до запуска нового приложения.