Команда поддержки цифрового магазина Epic Games Store объявила о запуске специального набора инструментов для самостоятельного издания игр. Ранее он пребывал в стадии закрытого бета-тестирования, всё это время на площадке действовала ручная модерация контента.
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Epic Games утверждает, что новые инструменты позволят разработчикам и издателям самостоятельно выпускать игры, напрямую обозначая своё присутствие в магазине и взаимодействие с огромной аудиторией Epic Games Store. Если что, у магазине уже имеется 68 миллионов активных пользователей.
При самостоятельной публикации игр в EGS геймеры могут рассчитывать на комиссию в размере 12 %, а также возможность использовать собственную платёжную систему для внутриигровых покупок, партнёрскую программу поддержки авторов и средства для бесплатного получения рейтинга IARC.
Но всем подряд и по любому поводу публиковать свои игры в Epic Games Store не получится, нужно выполнить конкретные требования, прописанные в соглашении. Собственно, вот они:
- поддержка кроссплатформенности во всех цифровых магазинах (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store и так далее);
- поддержка достижений Epic Games Store;
- возрастные рейтинги для регионального распространения;
- отсутствие запрещённого контента (дискриминация, порнографические материалы, незаконно заимствованный контент);
- поддержка загрузки, установки и запуска, а также работы в полном соответствии с описанием на странице EGS.
Сотрудники команды поддержки EGS также напомнили, что за весь 202 год в сервис было добавлено свыше 620 новых игр. Их общее число перевалило за 1,5 тыс. Предоставление инструментов для самостоятельного размещения, по идее, долго ускорить темпы расширения библиотеки магазина от Epic Games.