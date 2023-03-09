Компания Apple уже 28 марта планирует запустить специальное приложение для знакомства с классической музыкой. В него должны добавить более пяти миллионов композиций в высоком качестве.
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Сама программа называется Apple Music Classical, она позволит прослушать доступные композиции в высоком качестве и с поддержкой пространственного аудио, что будет актуально для владельцев последних моделей наушников AirPods.
Подписчики сервиса Apple Music смогут бесплатно получить доступ к Apple Music Classical, но для прослушивания классической музыки нужно всё равно скачать отдельное приложение. Там пользователи найдут биографию композиторов, а также получить сведения о ключевых произведениях в жанре.
А теперь самый грустный и, откровенно говоря, нелепый момент. В РФ анонсированное приложение Apple Music Classical работать не будет. Также его сделают недоступным для Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Турции, Афганистана и Пакистана.