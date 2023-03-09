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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple представила приложение для прослушивания классической музыки, но в РФ оно не будет доступно
В библиотеку программы войдёт более 5 миллионов композиций.
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Компания Apple уже 28 марта планирует запустить специальное приложение для знакомства с классической музыкой. В него должны добавить более пяти миллионов композиций в высоком качестве.

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Сама программа называется Apple Music Classical, она позволит прослушать доступные композиции в высоком качестве и с поддержкой пространственного аудио, что будет актуально для владельцев последних моделей наушников AirPods.

Подписчики сервиса Apple Music смогут бесплатно получить доступ к Apple Music Classical, но для прослушивания классической музыки нужно всё равно скачать отдельное приложение. Там пользователи найдут биографию композиторов, а также получить сведения о ключевых произведениях в жанре.

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А теперь самый грустный и, откровенно говоря, нелепый момент. В РФ анонсированное приложение Apple Music Classical работать не будет. Также его сделают недоступным для Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Турции, Афганистана и Пакистана.

#apple #программное обеспечение #apple music classical
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Razg0n
20:20
Существующее железо устареет через год, а норм челы гонят всё и получают максимум от железа, пока мамкины слюнтяи дышат над жалкой 1650 в кредит.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Razg0n
20:19
3060 дерьмо за оверпрайс, которую в разгоне натягивает 2060 Super.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Neshesha
20:18
убери вообще все настройки. так будет лучше и красивее. тебя лабуда отвлекает, а большинству она нужна. и с этой лабудой 3060 жестко сливает что в 2к что в 4к
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
32.50
20:18
так на рабочих напряжениях подъем курвы в ручном режиме идентичен подъему ползунком... или это другое?
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Роман Маркелов
20:17
Да ты просто хайпожор, ты никакого отношения к разгону не имеешь, ты оскорбил всех читателей, этого сайта. Ну что заработал свою 1.000 руб? А репутацию ты уже свою не заработаешь... Да-да, именно так.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Neshesha
20:16
тебе надо понять, что кривая при простом поднятии ползунка и настройки курвы - совершенно разные вещи. про снятие лимитов - значит у тебя на материнке изначально производителем заложено либо 125 либо ...
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Razg0n
20:16
Ща на СВО пойдешь.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Роман Маркелов
20:15
Иди отсюда предатель
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Razg0n
20:15
При курве та же частота на меньшей напруге => ниже TDP. Чтобы не ограничивать МОЩ.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
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