Команда поддержки Telegram объявила о выходе очередного большого обновления для мессенджера, которое добавило режим энергосбережения, тонкие настройки скорости воспроизведения медиа и голосовых сообщений, а также многое другое.
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Одно из самых важных нововведений — это режим энергосбережения, который позволяет оптимизировать работу Telegram на менее мощных устройствах. Теперь пользователи могут отключить в настройках анимации и визуальные эффекты для экономии заряда аккумулятора, повысив тем самым производительность на менее мощных устройствах.
Режим энергосбережения можно настроить так, что он будет включаться автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного пользователем значения. Отдельно можно настроить для такого случая отключение тех или иных эффектов.
Ещё в Telegram появились настройки воспроизведения — возможность ускорить или замедлить проигрыш видеороликов, подкастов и голосовых сообщений. Скорость варьируется от 0,2x до 2,5x. В группах до 100 человек теперь видно время, когда каждый из участников прочитал сообщение. Пользователи Telegram также смогут выбирать, кому разрешено добавлять их в группы.
Ещё одно немаловажное изменений свежей версии Telegram — улучшенная поддержка папок в приложении для iOS. Теперь владельцы мобильных устройств от Apple могут одним нажатием пометить все чаты в папке как прочитанные, а также использовать папки для быстрого поиска нужного чата при пересылке сообщений. Владельцам Android стоит подождать — разработчики пообещали реализовать данное нововведение в одном из следующих обновлений.
Также в Telegram разработчики теперь могут полностью локализовать своих ботов — для перевода доступны как описание, так и раздел «Что умеет этот бот». Пользователи должны оценить появившуюся функцию сортировки наборов стикеров по времени использования.