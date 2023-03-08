По информации Reuters, Илон Маск (Elon Musk) на конференции Morgan Stanley рассказал о текущем финансовом положении социальной сети Twitter, владельцем которой он стал в конце прошлого октября. Обслуживание кредита, который был тогда оформлен на компанию под не очень выгодный процент, потребует от неё ежегодных выплат в сумме $1,5 млрд.
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Все прочие расходы Twitter, запланированные на этот год, Илон Маск сократил в три раза до $1,5 млрд. Это было достигнуто не только сокращением численности персонала, но и снижением расходов на серверную инфраструктуру на 40%. В целом, Маск убеждён, что сможет вывести компанию на безубыточность на операционном уровне уже в следующем квартале.
Падение рекламных доходов Twitter после перехода компании в его собственность миллиардер отчасти склонен объяснять «политическими причинами». Сам он намерен сделать рекламу на страницах Twitter более привязанной к контексту информации, просматриваемой пользователем. В прошлом квартале размер ежедневной активной аудитории Twitter достигал 253 млн человек, и эту пользовательскую базу Маск намерен монетизировать самым решительным образом. Если сейчас компания получает с каждого пользователя не более 6 центов в час, то в дальнейшем доход может быть увеличен до 20 центов в час. Если учесть, что в совокупности каждый день пользователи тратят по 130 млн часов своего времени в Twitter, то ежедневная выручка компании может измеряться десятками миллионов долларов США.