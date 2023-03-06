Признание — первый шаг к исправлению.

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На днях пользователи видеокарт NVIDIA GeForce с установленным драйвером версии 531.18 стали сообщать, что после выхода из их любимых игр возникает неприятная особенность — повышается нагрузка на центральный процессор, которая может достигать 15 % и выше. В режиме «печатной машинки» или просмотра видеороликов данную проблему заметить непросто, однако когда в дело вступают требовательные приложения, нехватка производительности начинает сразу бросаться в глаза.

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Путём проверки диспетчера задач удалось выяснить, что за незапланированную нагрузку отвечает процесс NVIDIA Container. И вот, сегодня NVIDIA признала наличие закравшегося в драйвер бага — по крайней мере, в компании про него знают и включили его в список известных, но пока нерешённых проблем.

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До тех пор, пока в NVIDIA не исправят ошибку, у пользователей её видеокарт есть два варианта действия: не обращать на загрузку ЦП внимания или же откатиться на предыдущую версию драйверов.